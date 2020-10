Camagna firma il patto delle orchidee

CAMAGNA - Il Comune di Camagna Monferrato ha siglato con Legambiente Lombardia Onlus il contratto ufficiale per la custodia delle orchidee selvatiche che da qualche anno ormai spontaneamente crescono nel parco dedicato a Colombina Cambiati, madre dei famosi fratelli partigiani Agostino e Piero Lenti.

Su segnalazione di alcuni concittadini, il Comune monferrino aveva avviato l'iter per la sigla dell'importante accordo di tutela, poiché riconosciuto quale indicatore della salubrità di un ambiente e di assoluta importanza per tutti gli amatori dei temi ambientali, anche in ottica di sensibilizzare una nuova residenzialità in un territorio che, come molti altri, soffre lo spopolamento.

Nella delibera di adesione, sono stati indicati Roberta Bruschini e Giacomo Debernardi per le future iniziative di valorizzazione legate a queste straordinarie piante spontanee e il Comune fa sapere che ogni privato che si ritrovi le orchidee su propri terreni, potrà siglare un accordo con Legambiente e vedersi riconosciuto l'importante riconoscimento a livello nazionale, potendo mettere le foto della fioritura sul portale web dedicato.

L'atto della firma si è svolto in due momenti, alla sede dell'Ente Parco del Po Alessandrino-Vercellese a Casale Monferrato e al Giardino Colombina "Mamma Lenti" Cabiati a Camagna Monferrato.