Casale: asfaltature in corso, operazione da 184mila euro

CASALE - Iniziano in questi giorni lavori di riasfaltatura in 6 vie di Casale (corso Trento, via Trieste, tratto corso Indipendenza da via Parodi a piazzale Pia (lato sud), strada Cavalcavia, tratto terminale di via Lanza (da via dei Grani a piazza XXV Aprile) e rotatoria Cimitero Cattolico Urbano). Si tratta di un investimento da 184mila euro disposto dal Comune che conclude gli interventi del 2020. Si ripartirà in primavera: «Proprio in questi giorni, infatti, abbiamo già approvato un ulteriore lotto da 300 mila euro di riasfaltature» spiega il sindaco Federico Riboldi.