Cake Star, la pasticceria Elvezia va alla sfida in tv

NOVI LIGURE — Sono in corso all'Elvezia di viale Saffi a Novi Ligure le riprese di "Cake Star", il reality show condotto da Katia Follesa e Damiano Carrara che in ogni puntata mette a confronto tre pasticcerie. Questa settimana la troupe di Real Time è arrivata in provincia: ieri le riprese hanno riguardato Alessandria, oggi Novi.

Il programma ricalca il programma "Quattro ristoranti" condotto da Alessandro Borghese. In ogni puntata si sfidano tre pasticcerie i cui proprietari, a turno, danno un giudizio sugli altri concorrenti. Al termine della prima manche i due concorrenti che hanno ricevuto il punteggio più alto potranno accedere al duello finale e si confronteranno in una sfida per aggiudicarsi il trofeo di Cake Star.

La nuova stagione dello show - la quarta - andrà in onda da febbraio 2021, ma non è ancora nota la data in cui sarà trasmessa la puntata con la pasticceria Elvezia.