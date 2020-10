Enaip: corso gratuito Tecnico del commercio internazionale

ACQUI TERME - La proposta di Enaip, l'Istituto professionale acquese si arricchisce di un corso per persone disoccupate e in possesso di diploma di Tecnico specializzato in commercio internazionale.

Il percorso didattivo di 800 ore di cui 320 di stage formerà «una figura professionale capace di interviene nei processi riferiti alle transazioni internazionali, anche con il supporto di strumenti informatici. È in grado di predisporre la documentazione gestionale, valutaria e contrattuale per le attività di import-export, gestire la corrispondenza, curare i rapporti con fornitori, clienti e istituti di credito» spiegano da via Principato di Seborga.

In questo periodo di crisi, il corso crea un’opportunità per acquisire conoscenze e abilità per entrare o rientrare nel mondo del lavoro, o per riqualificarsi dopo un periodo più o meno lungo di disoccupazione