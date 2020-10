L'ordinanza di Vallegra: mascherine obbligatorie all'aperto

BISTAGNO - Visto l’ultimo Dpcm, il sindaco del Comune di Bistagno Roberto Vallegra ha ritenuto opportuno emettere un’ordinanza al fine di chiarire e dettagliare le nuove disposizioni anti-contagio.

«Da oggi le mascherine sono obbligatorie anche all’aperto – recita l’irade del primo cittadino – Va sempre indossata nel centro del paese dove sono presenti attività commerciali che potrebbero creare un minimo di assembramento. Rimane l’obbligo in prossimità del plesso scolastico durante l’orario di ingresso ed uscita delle scuole. Mentre non va indossata quando facciamo attività fisica all’aperto in un luogo isolato, siamo nel nostro giardino o orto da soli o con familiari, altre situazioni in cui siamo sicuri di non incontrare nessuno. (vie poco trafficate o non centrali)».

Il provvedimento sarà subito esecutivo e per i trasgressori sono previste sanzioni amministrative salate, tra i 400 e 3mila euro.