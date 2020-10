A Pareto modifica alla viabilità: occhio alle multe!

PARETO - Il passaggio per i pedoni era diventato un esercizio di slalom, carrozzine e passeggini costretti ad invadere la soglia stradale a causa del parcheggio 'selvaggio' e così il sindaco Walter Borreani ha deciso di modificare la viabilità di questa zona del Comune di Pareto per aumentare le condizioni di sicurezza.

Da stamani sosta quindi vietata a tutti gli automobilisti lungo via Roma per il tratto tra piazza Battisti e via Mazzini. E occhio alle multe.