Duo Pitros: una tromba, un pianoforte, un viaggio musicale

ALESSANDRIA – Per la rassegna Musicalia, musica sopra ogni cosa, domenica 11 ottobre alle 17 al Museo Etnografico C'era una volta di piazza della Gambarina si terrà il concerto del Duo Pitros. Il duo nasce con l’idea di raccontare paesaggi sonori che, attraverso l’uso delle molteplici caratteristiche dei due strumenti( tromba e pianoforte), permettono di imbastire una ragnatela su cui interpretare il vastissimo repertorio che è stato scritto per questa formazione. Capace di trasmettere l’atmosfera giusta, il duo coinvolge emotivamente il pubblico con un viaggio nel tempo; il suo repertorio spazia dal periodo romantico dell’800 russo fino al periodo americano con Gerswhin e Bernstein, non disdegnando autori contemporanei.

Programma

Vladimir Peskin (1906-1988): Melodie

Alexander FyodorovichGoedicke (1877-1957): Konzert-Studie op.49

Astor Piazzolla (1921-1992): Adiós Nonino

Arno Babajanian (1921-1983): Notturno

George Gerswhin (1898-1937): Rhapsody in Blue