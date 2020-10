Non si rassegna e perseguita la ex: scatta il "Codice Rosso"

NOVI LIGURE - I Carabinieri di Novi Ligure dopo la denuncia querela presentata da una donna per atti persecutori, hanno deferito in stato di libertà un libico 50enne, nullafacente e con pregiudizi di polizia, che non aveva accettato la fine della loro relazione.

La donna, dopo una ingiustificata scenata di gelosia davanti ad altre persone che l’ha convinta a rivolgersi ai Carabinieri, ne ha denunciato le condotte delle ultime settimane, consistite prevalentemente nei ripetuti appostamenti e transiti nei pressi del posto di lavoro (affinché la denunciante o i colleghi della stessa potessero notarlo), tali da causare nella vittima uno stato di smarrimento e preoccupazione. Nella circostanza è stato immediatamente attivato il cosiddetto “Codice rosso”, la recente procedura di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.