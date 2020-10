Covid: alunna positiva, scuola media chiusa una settimana

SERRAVALLE SCRIVIA - Scuole medie chiuse per una settimana a Serravalle Scrivia. Oggi, domenica 11 ottobre, l'Asl ha comunicato che una alunna dell'istituto è risultata positiva al coronavirus. In quarantena sono finiti anche tutti i docenti della classe frequentata dalla giovane.

Poiché non ci sono abbastanza insegnanti per garantire le lezioni, è stata decisa la chiusura del plesso da lunedì 12 a venerdì 16 ottobre. In questi giorni le lezioni proseguiranno online.