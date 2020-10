Orgoglio, passione, valori: oggi al Cristo una giornata speciale

ALESSANDRIA - Non ci sono le bancarelle, ma non mancano ugualmente gli spunti e i motivi di interesse. Oggi (seconda domenica di ottobre, come vuole la tradizione) è il giorno della festa del Cristo, con gli organizzatori che hanno preparato un programma diverso dal solito per rispettare fedelmente tutti i protocolli anti Covid.

Buonsenso e prudenza le parole d'ordine, dunque, come sottolineato a più riprese da Roberto Mutti – presidente dell'associazione Attività e Commercio – con i negozi del quartiere che saranno assoluti protagonisti della giornata. La formula scelta è quella già sperimentata, con successo, in occasione dei venerdì di luglio: le attività non si limiteranno ad alzare le serrande, ma proporranno una serie di sconti e promozioni, per soddisfare i gusti e le esigenze di tutti.

A San Giovanni Evangelista verrà celebrata la messa, alle 11, mentre a seguire sul sagrato della chiesa stessa verranno premiate le eccellenze del Cristo, e cioè tutte quelle persone che con la loro opera hanno contribuito alla crescita del rione.

A completare il programma, punti ristoro, luna park in piazza Ceriana, pranzo alla Soms e al Centro d'Incontro, e tanta musica, con l'esibizione (nel pomeriggio) di due studenti del Liceo Musicale 'Saluzzo Plana'.

Orgoglio, passione, valori e senso di appartenenza: il Cristo vuole vincere anche questa scommessa.