Acqui, Merlo recrimina: "Ci mancano un paio di punti"

ACQUI TERME - "Non posso essere soddisfatto, sicuramente fin qui abbiamo raccolto meno di quanto seminato". Arturo Merlo, tecnico dell'Acqui, comincia così la propria analisi dopo il pareggio maturato domenica ad Alba: un segno 'x', il secondo consecutivo, che a gara vista determina oggettivamente qualche rammarico.

"Il risultato può anche essere considerato equo - ammette Merlo - e in senso assoluto muovere la classifica fuori casa fa sempre bene, ma dobbiamo riflettere a lungo su una gara che non siamo riusciti a chiudere". Dopo il vantaggio realizzato da Marcello Genocchio, autore di una splendida prodezza, i bianchi hanno infatti dominato a lungo, mancando però il colpo del ko. E a metà ripresa, puntuale, è arrivata la punizione, con l'Albese capace di rimettere le cose in equilibrio per il definitivo 1-1.

"Anche nel finale - conclude Arturo - abbiamo creato varie volte i presupposti per segnare di nuovo, ma è mancata la concretezza. Se penso a un bilancio di queste quattro gare mastico amaro, ci mancano almeno un paio di punti. Dobbiamo lavorare duramente, con la consapevolezza che bisogna crescere molto".