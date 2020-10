Melazzo: si tagliano le piante lungo la rete elettrica

MELAZZO - L’esperienza di Ponzone, al buio per cinque giorni, forse ha ispirato una riflessione ai tecnici di Enel distribuzione sui pericoli legati al vento forte. Ritornati alla normalità nelle valli al confine con la Liguria, l’attenzione si è spostata sul circondario di Melazzo dove da oggi e fino al 31 dicembre verrà messa in campo una magna opera di lavori di taglio e/o de-ramificazione delle piante per «la realizzazione o il ripristino della cessa (fascia o a varco) in prossimità delle linee elettriche aere di alta tensione» al fine di mettere in sicurezza i conduttori ed evitare interruzioni di energia elettrica.

Nota per l’inverno: il legname residuo verrà lasciato lungo la cessa a disposizione dei proprietari dei fondi.