Roggero: "Un sondaggio per decidere l'orario di chiusura del mercato"

ALESSANDRIA - L'assessore al Commercio del Comune di Alessandria, Mattia Roggero, che questa mattina insieme al sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco ha incontrato il presidente e il segretario dell'Associazione nazionale ambulanti - Ugl, Ivano Zonetti e Marrigo Rosato, si è poi recato in piazza Garibaldi per incontrare gli operatori.

"Nei prossimi giorni - spiega - lanceremo un sondaggio per decidere, insieme, quale strada prendere per il futuro anche in merito all'orario di chiusura dei banchetti".