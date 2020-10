Approvata la nuova planimetria, presto mercato in corso Italia

ACQUI TERME - Dopo l'incontro con le associazioni di categoria e con i rappresentanti degli ambulanti del mercato non alimentare (attualmente ospitato in via Maggiorino Ferraris), tramite delibera Palazzo Levi ha approvato la nuova planimetria di riassetto dell'area mercatale in piazza San Francesco, Corso Italia, Piazza Italia e Corso Bagni.

La modifica al progetto originario (affidato allo Studio Ariu e Vallino Architetti associati) si è resa necessaria a seguito delle osservazioni sollevate dai Vigili del Fuoco sul primo prospetto presentato dal Comune al fine di garantire un più agevole transito dei mezzi di soccorso, in caso di necessità, tra i banchi degli ambulanti. Dopo settimane di lamentele e malcontento, quindi, i commercianti di strada vedranno così soddisfatta la richiesta di ricollocare il mercato nelle sedi originarie.