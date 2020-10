Bistagno: assemblea straordinaria della Pro Loco

BISTAGNO - Il nuovo Dpcm anti contagio ha ristretto ulteriormente le possibilità di socializzazione e le Pro loco che di assembramenti ‘ci campano’ incontrano non poche difficoltà nell’organizzazione di eventi ed intrattenimento per le comunità locali ed utenti per lo più agée). Per ri-modulare la propria attività nei nuovi limiti imposti dalla normativa vigente, la Pro loco di Bistagno ha indetto per giovedì 15 alle 20.45 un’assemblea straordinaria.

Nello spazio più ampio della Sala Consiliare i soci della onlus bistagnese (distanziati e dotati di mascherine) saranno chiamati a confrontarsi sulle incompatibilità legali dell’attuale Statuto associativo e a proporre soluzioni, da approvare nella stessa seduta, atte a garantire un minimo di eventi organizzati secondo nuove modalità. Info: 0144.79106