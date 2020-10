Nuovo primario di neurologia a Casale: è Delfina Ferrandi

CASALE - Nuovo primario di neurologia all'ospedale Santo Spirito di Casale. Si tratta della dottoressa Delfina Ferrandi, 55 anni, nata a Tortona, precedentemente responsabile della Stroke Unit dell’Ospedale Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, dove lavora dal 2001. Laureata in Medicina e Chirurgia e specializzata in Neurologia a pieni voti presso l’Università degli studi di Pavia, ha lavorato presso l’ospedale di Casale e quello di Novi Ligure. Il nuovo primario prenderà servizio il 15 novembre.

Tra i suoi campi di interesse si evidenzia l’attività scientifica e didattica nell’ambito delle patologie cerebrovascolari, con l’organizzazione di attività formative per medici e infermieri e la creazione di protocolli condivisi per la gestione del paziente. Inoltre si occupa anche di cefalee, attraverso l’attività ambulatoriale e il trattamento con tossina botulinica e anticorpi monoclonali, e di Neurooncologia. In quest’ultimo ambito ha istituito, per l’Ospedale di Alessandria, un ambulatorio multidisciplinare di Neuro-oncologia per la gestione del Day Hospital neuro-oncologico.