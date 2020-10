"Ovada-Novi": installati a Capriata due nuovi rilevatori di velocità

CAPRIATA D'ORBA - Attenzione al limite dei 50 chilometri orari. Da alcuni giorni, infatti, sono stati sistemati due rilevatori di velocità lungo la strada provinciale 155 "Ovada – Novi Ligure", nel territorio di Capriata d’Orba. Entrambi i dispositivi si trovano nei pressi del rettilineo principale del paese, all'altezza dell'incrocio - regolato da un impianto semaforico - fra la tratta principale, la strada Oltre Orba (dove c’è il Molino) e Via Stazione che, al termine di una breve salita, porta al centro storico.

I rilevatori sono stati installati sul lato destro della carreggiata per chi, partendo da Novi Ligure, viaggia in direzione sud, con destinazione Silvano d'Orba e Ovada. L'obiettivo, ribadito in diverse occasioni sia dalla Provincia di Alessandria - che ha già replicato tale provvedimento in altre zone -, a cui spetta la competenza della tratta, sia dal Comune di Capriata d'Orba, è quello di limitare la velocità nel centro abitato, a fronte di un numero sempre considerevole di automobilisti indisciplinati, che non rispettano i limiti previsti dal codice della strada. E così, per regolamentare uno dei passaggi più trafficati della "Ovada - Novi Ligure", sono arrivati anche i dissuasori che segnalano, nei due sensi di marcia, la velocità dei veicoli che transitano da quelle parti.