Quattro giorni di celebrazioni per San Paolo. Nuovo custode per la storica casa natale

OVADA - Sarà padre Claudio Ghilardi, recentemente nominato custode della casa natale del santo fondatore della congregazione dei Passionisti, a guidare la predicazione della novena in vista di domenica 18 ottobre. Quest'anno, a causa dell'emergenza sanitaria in corso, non ci saranno manifestazioni esterne nel giorno dedicato alle celebrazioni per San Paolo ma, come avvenuto anche nei mesi scorsi, sono previsti momenti significativi di preghiera, pur nel rispetto delle norme da seguire.

Originario di Bergamo, 43 anni di vita religiosa, padre Ghilardi è stato nominato dal dal Padre Provinciale sia per la custodia della casa posta nel centro storico ovadese sia per l'abitazione di Castellazzo, dove Paolo della Croce scrisse le regole dei Passionisti. Padre Claudio vanta vent'anni all'estero come missionario di cui otto da assistente della comunità palestinese di Betania e dodici da cappellano della comunità italiana a Casablanca, oltre a essere stato predicatore delle missioni ed esercizi spirituali per sacerdoti e religiosi.

«Desidero innanzitutto ringraziare – dice Padre Claudio - le Suore laiche Marie Chiarini e chi ci ha lasciato Francesca Costa e Franca Rodella per la scrupolosa custodia della Casa di San Paolo. Sono sempre a disposizione per conoscere persone, ascoltare e confessare, cercheremo anche di accogliere gli anziani e i disabili in un locale a piano terra. Gli obiettivi sono importanti per onorare al meglio la figura del Santo Ovadese».

La novena prosegue in settimana con la Santa Messa alle 17.30 in Parrocchia e al San Paolo alle 20.30 cui segue la catechesi; venerdì 16 celebrazioni penitenziali e sabato 17 Messa della vigilia. Giovedì 15, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Santuario di Corso Italia dalle ore 8.00 alle 22.00 quarantore di adorazione. Domenica 18 nella Casa Natale celebrazioni alle 8.00, 9.00 e 20.30; al Santuario alle 9.00 e 11.00. In Parrocchia alle 11.00 e 17.30.