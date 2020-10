Il nuovo decreto ministeriale fa rinviare "Ovada Incontra"

OVADA - È rimandata a data da destinarsi la terza edizione di “Ovada incontra il Piemonte”, l’iniziativa promossa dal Consorzio di Tutela dell’Ovada DOCG, dall’Enoteca Regionale e dal Comune di Ovada in collaborazione con la Camera di Commercio di Alessandria e con il patrocinio della Regione Piemonte. Con l’approvazione e la conseguente entrata in vigore del nuovo DPCM, martedì pomeriggio gli organizzatori sono stati costretti ad annunciare il rinvio dell’evento inizialmente programmato per domani, sabato prossimo, 17 ottobre, al parco Pertini di Ovada.

«A causa delle restrizioni previste dal nuovo decreto ministeriale, siamo costretti a comunicare la sospensione della manifestazione – hanno spiegato gli organizzatori –. Il desiderio di svolgere un evento in completa tranquillità ha portato, con grande dispiacere, a questa difficile e sofferta decisione». L'iniziativa è cancellata solo per il momento, con la speranza di riuscire a recuperarla in una data da definire.