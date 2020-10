La Cri di Cassine a disposizione per consegne a domicilio

CASSINE - Il messaggio della Croce Rossa di Cassine è chiaro: «Non serve aspettare nuove chiusure, lockdown o l’inasprirsi dell’epidemia. Noi siamo sempre disponibili ad effettuare consegne di farmaci e spesa a domicilio per chi non possa o non si senta sicuro ad uscire di casa».

I volontari diretti da Matteo Cannonero danno così il proprio contribuito alla causa emergenziale, da un lato tendendo una mano ai soggetti, soprattutto anziani, più esposti e vulnerabili al contagio del Covid-19 e dall’altro alla collettività riducendo, con il loro servizio, la mobilità generale e la potenziale diffusione del virus scongiurando la frequentazione di luoghi particolarmente sensibili ed affollati come farmacie e supermercati. «Basterà chiamare al nostro centralino (0144.714433) e spiegare all’operatore cosa serve e come possiamo essere utili. Il servizio è ovviamente gratuito» hanno concluso.