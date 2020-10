Terruggia: nella notte di venerdì ladri in due abitazioni

TERRUGGIA - Nella notte tra venerdì e sabato, pochissimi minuti fa, in via Garibaldi, pieno centro paese di Terruggia, sono stati violati due diversi domicili. Non è la prima volta che il paese viene colpito da una serie di furti con scasso andati a buon fine. Solo nell'ultimo anno se ne possono contare una decina, per un territorio che supera a malapena i 900 abitanti.

Le due abitazioni interessate, che hanno in condivisione il cortile, presentano diversi danni agli ingressi e a un'apertura al primo piano. Per l'irruzione sembra sia stata utilizzata una scala trovata sul posto per raggiungere l'unica delle finestre senza inferriate, dopo che i tentativi di sfondamento a porte e finestre al piano terra sono risultati vani. Vi sono chiari segni di forzatura, in particolare sulla porta principale di una delle abitazioni.

Ad accorgersi del danno è stato uno dei domiciliati che ha repentinamente avvisato le forze dell'ordine. Sul posto sono accorsi i Carabinieri.