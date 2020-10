L'Ovadese cerca tre punti col Bacigalupo

OVADA - L'Ovadese per la prima vittoria, il Bacigalupo per il primo punto. Si torna al Geirino per la quarta giornata del girone di Promozione. Una sfida che per l'undici di Stefano Raimondi significa al possibilità di iniziare a muovere davvero la classifica dopo i due punti ottenuti nelle trasferte con Mirafiori e San Giacomo. C'è da battere la formazione torinese finora sempre sconfitta: un rovescio casalingo contro il Pro Villafranca (1-7) nella prima giornata e una sconfitta di misura nella seconda. La terza gara è stata rinviata per un caso di positività di un giocatore della squadra avversaria, il Trofarello. Al Geirino oggi si giocherà con le nuove regole per l'affluenza di pubblico: 15% della capienza degli spalti, mascherina e distanziamento obbligatori.

Squadra di casa che punterà sulla vena ritrovata di Rosset, due reti domenica scorsa, che dovrà caricarsi sulle spalle l'attacco. Contro i torinesi mancherà ancora Echimov, alla seconda giornata di squalifica, probabile il rientro di Motta dopo l'impiego a mezzo servizio della gara di Chieri.