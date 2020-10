Un positivo nella rosa dei Grigi: con la Giana si gioca alle 20.30

ALESSANDRIA - Per la prima volta un positivo nella rosa dell'Alessandria, di cui non è stato comunicato, come da privacy, il nome : è emerso dai controlli effettuati a 48 ore dalla partita.

Necessario un ulterire giro di tamponi, che sarà effettuato, come da protocollo, domani mattina. Il regolamento, in questi casi, prevede la possibilità di chiedere lo slittamento orario della partita, per avere gli esiti, che la Lega ha concesso.

A Gorgonzola fischio d'inizio alle 20.30 (e non alle 17.30).