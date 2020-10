Casale, principio di incendio in pizzeria

CASALE - Erano da poco passate le 20,30 quando in via Bagna, davanti al commissariato di Casale, è scattato l’allarme per un principio di incendio. Il fatto è avvenuto all’interno della pizzeria Spizzicotto e sarebbe riconducibile al malfunzionamento di una friggitrice. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Casale che hanno limitato i danni sedando le fiamme. Nessuna persona, fortunatamente, è rimasta coinvolta. Rallentata la viabilità per consentire le operazioni di soccorso. Sul posto anche Carabinieri e Polizia.