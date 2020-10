Le offerte di lavoro del Centro per l'Impiego

ALESSANDRIA - Il Centro per l’Impiego riceve su appuntamento. Per informazioni: info.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it, tel. 0131.037973 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12)

La Regione Piemonte, in collaborazione con Agenzia Piemonte Lavoro, intende sostenere il comparto agricolo piemontese con un'iniziativa speciale, offrendo un servizio qualificato di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, attraverso i propri Centri per l'Impiego e il portale web di matching on line www.iolavoro.org/agricoltura. Verranno sia supportate le aziende nella ricerca di candidati disponibili a svolgere attività stagionali urgenti, sia le persone interessate a lavorare nel settore agricolo. Per informazioni consultare www.agenziapiemontelavoro.it o www.iolavoro.org/agricoltura.

Azienda leader nel settore delle infrastrutture ricerca 2 aiutanti carroponte, 1 pompista miscele cementizie, 2 meccanici nastri trasportatori continui, 2 meccanici Tbm, 1 Meccanico Cutter Tbm, 1 elettricista

Requisiti e competenze: esperienza pregressa o disponibilità ad apprendere le mansioni indicate. Sede di lavoro: Cantiere di inserimento Lotto Novi Ligure e Tortona Orario di lavoro: su turnazioni giornaliere. Proposta di inserimento: Ccnl Edile a tempo determinato. Periodo di inserimento: immediato Se interessati inviare il curriculum vitae con riferimento alla posizione per cui ci si candida e la autocertificazione a reclutamenti@agenziapiemontelavoro.it

Centri per L’impiego di Alessandria, Novi ligure e Tortona ricercano operatori di magazzino per il centro di distribuzione di Castel San Giovanni (Pc)

Requisiti: ottima comprensione della lingua italiana, buon utilizzo del pc, conoscenza intermedia di internet, posta elettronica, disponibilità a lavorare su turni, a ciclo continuo, ed effettuare straordinari se necessario, Patente B. Per raggiungere il posto di lavoro è a disposizione un servizio gratuito di navetta con partenza da Spinetta Marengo. Proposta di inserimento: contratto in somministrazione - Tempo Determinato (1 mese con possibilità di proroghe). Full-time. È previsto nel percorso selettivo un test on line e in caso di idoneità un percorso formativo di 3 giornate (da seguire su piattaforma on line). Se interessati inviare il curriculum vitae con riferimento alla posizione a candidature.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it



Offerte private

Azienda privata ricerca 1 estetista

Mansioni: si ricerca estetista esperta con funzioni di direzione tecnica. Requisiti: qualifica ed esperienza nel settore e in trattamenti Laser, automunita. Sede di lavoro: periferia Alessandria. Tipologia di inserimento: tempo determinato e pieno.Modalità di candidatura: gli utenti interessati all'offerta dovranno mandare il proprio curriculum vitae con foto alla mail marcellovaraldo@gmail.com

Azienda privata ricerca 1 onicotecnica

Mansioni: si ricerca onicotecnica da avviare per nuova sede centro di estetica, esperienza nella ricostruzione unghie e applicazione gel. Requisiti: attestato, preferibilmente automunita. Sede di lavoro: zona periferica di Alessandria. Tipologia di inserimento: tempo determinato e pieno con possibile conferma. Modalità di candidatura: gli utenti interessati all'offerta dovranno mandare il proprio curriculum vitae con foto alla mail marcellovaraldo@gmail.com

Azienda privata ricerca 1 contabile con esperienza

Requisiti: la candidatura ideale è in possesso di qualifica professionale idonea o diploma (gestione aziendale o simili) e di esperienza nel ruolo almeno biennale. Indispensabile auto propria per raggiungere la sede di lavoro. Non saranno considerate le persone senza esperienza nelle mansioni indicate. Si prediligono persone residenti in zone limitrofe ad Alessandria. Sede di lavoro: immediate vicinanze Alessandria.Tipologia di inserimento: tempo determinato full-time con possibile conferma definitiva. Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail candidature.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it indicando il codice dell’offerta 16562 nell’oggetto del messaggio.

Azienda privata ricerca 2 muratori esperti

Mansioni: la persona si occuperà in completa autonomia di lavori di ristrutturazione e nuove costruzioni (muratura, carpenteria, intonacatura), con utilizzo di mezzi e macchinari specifici. Requisiti: è indispensabile esperienza nella mansione e autonomia, patente B, mezzo proprio, graditi attestati specifici nel settore dell'edilizia. Sede di lavoro: Alessandria, con disponibilità a trasferte.Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato con durata da definire in fase di colloquio, possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Modalità di candidatura: le persone interessate e in possesso dei requisiti dovranno inviare il curriculum aggiornato alla mail candidature.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it, indicando nell'oggetto il riferimento dell'offerta 17141.

Azienda privata ricerca 1 stampatore litografo

Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di stampatore litografo addetto/a alla stampa su carta e cartoncino. Requisiti: la risorsa ideale è in possesso di patente b automunito. Esperienza indispensabile.Sede di lavoro: Alessandria.

Tipologia di inserimento: contratto a tempo indeterminato full-time. Orario di lavoro dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle17.00. Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti richiesti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail candidature.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it indicando nell'oggetto il codice dell'offerta 16933

Azienda privata ricerca 6 geometri da cantiere

Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di aiuto sperimentatore per prove in sito su tratti autostradali. Requisiti: la candidatura ideale è in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico per geometri, in possesso di patente b ed automunito. Macchinari da utilizzare carotatrici, pacometro, georadar, sclerometro, soniche. Esperienza non necessaria. Sede di lavoro: Tratti autostradali A7-A26 Alessandria - Tortona. Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full-time della durata di 5 mesi con orario dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00 Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail remomarotta@gaiaemprise.it

Azienda privata ricerca 5 autisti addetti/e alla movimentazione terre da scavo e materiale vario

Mansioni: la risorsa svolgerà la mansione di addetto/a alla movimentazione terre da scavo e materiale vario. Requisiti: la candidatura ideale è in possesso di patenti b,c,d, di attestati di formazione ai sensi art. 37 e 73 D.LGS 81/08, CQC e scheda tachigrafica. Richiesta consolidata esperienza pregressa(almeno quinquennale ) in cantieri di grandi opere . Il candidato non deve soffrire di allergie alle polveri, di patologie di tipo muscolo scheletriche. Sede di lavoro: cantiere terzo valico lotto Pozzolo – Tortona. Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full time della durata di 6 mesi prorogabile. Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail reclutamenti@agenziapiemontelavoro.it