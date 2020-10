Quattro casi a Cartosio: «Stesso nucleo familiare»

CARTOSIO - In paese circolavano voci. Dal Municipio le informazioni reali. «L'aumento esponenziale del numero dei contagiati negli ultimi giorni ha purtroppo portato i primi casi anche nel nostro paese - informa il sindaco Mario Morena - Si tratta di 4 persone dello stesso nucleo familiare, sono stati messi in atto tutti gli accorgimenti sanitari del caso, attualmente sono in isolamento fiduciario presso la propria abitazione e stanno nel complesso bene, hanno solo deboli sintomi influenzali. A loro va la nostra vicinanza e l'augurio di una pronta guarigione».

Corrono tempi duri, quindi la prevenzione è la prima regola. «A tutti noi l'appello di prestare la massima attenzione, di indossare sempre la mascherina e seguire quelle semplici regole che sono fondamentali (distanziamento, igienizzazione delle mani, ecc) per contrastare la diffusione del virus», ha concluso il sindaco Morena.