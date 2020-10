"Bonus e tamponi anche a chi sanifica"

ALESSANDRIA - Premio di risultato emergenza Covid. Il sindacato Adl Cobas chiede un riconoscimento anche per gli adetti alle pulizie e alle sanificazioni, sulla falsariga del bonus ricevuto da medici ed infermieri. Il motivo? Anche lavoratori e lavoratrici del settore si sono esposti, hanno operato in situazioni di pericolo sanitario e probabilmente qualcuno si è anche ammalato per condizioni di lavoro poco sicure.

Giovedì 22 ottobre è stata quindi organizzata una assemblea del settore pulizie e sanificazione

"Crediamo debbano essere sottoposte a test sierologici e tamponi e rifornite di idonei dispositivi di protezione individuale e strumenti di lavoro. E chiediamo che venga istituito a loro favore un “premio di risultato emergenza COVID-19”.



Nell'assemblea si discuterà di altre questioni, come turni cambiati ogni settimana ("con la conseguente difficoltà di organizzare la propria vita"), contratti part-time “fasulli” e straordinari pagati mesi dopo.

L'incontro si terrà presso la Casa delle Donne, piazzetta Monserrato ad Alessandria, dalle 18.