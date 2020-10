Festa di Sant'Urbano senza la banda: «Scelta dettata dal momento»

CASSINE - Passo indietro del Corpo Bandistico Cassinese ‘Solia’ sulla partecipazione alla Festa di Sant’Urbano che (in versione dimessa) si è tenuta nella giornata di ieri: «Abbiamo riflettuto ed in accordo con l’amministrazione comunale di Cassine e gli organizzatori della manifestazione abbiamo fatto una scelta responsabile per non creare in questo momento delicato ulteriori occasioni di assembramento» hanno informato.

Il rischio, tangibile atteso l’interesse riscosso dall’ensemble diretto da Stefano Oddone, è quello di diventare motivo di concentrazioni pericolose di spettatori in questo momento tanto particolare dove anche a Cassine si registrano casi di positività al Covid.

Dalla compagine musicale, però, le sincere congratulazioni ai vincitori dell’Urbanino d’oro, riconoscimento istituito dal Comune per premiare i cittadini distintisi per attività a favore della comunità locale, quest’anno conferito all’Arca Grup di Cassine onlus che dal 1978 si occupa, tra l’altro, dell'organizzazione della Festa Medievale, l’evento culturale più importante della programmazione cittadina.