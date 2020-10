Via Crispi, asfaltatura al via. Come cambia la viabilità

NOVI LIGURE — Prende il via oggi a Novi Ligure l’intervento di asfaltatura di via Crispi. I lavori riguarderanno il tratto tra la rotatoria con viale Rimembranza e quella con via Pietro Isola, e comprenderanno il sottopasso ferroviario. Il termine dei lavori è previsto entro il 30 ottobre e nei medesimi giorni sarà anche asfaltata via Ginocchio, nel tratto tra via dei Mille e via Amendola.

Per permettere l’esecuzione degli interventi saranno applicate modifiche temporanee alla viabilità che prevedono, sostanzialmente, la chiusura al traffico di via Crispi dalla rotatoria di viale Rimembranza a quella di via Isola (sarà asfaltata anche quest’ultima). Potranno accedere nella zona di cantiere solo i residenti. Verrà garantito il transito per i veicoli in entrata e uscita da via San Marziano.