Contagi in crescita in tutta la provincia: Alessandria 204 positivi

ALESSANDRIA - Sono in crescita in tutte le città della provincia i positivi al Covid-19: secondo i dati forniti dal Comune di Alessandria e aggiornati alla serata di ieri, in città i contagiati sono 204 (+23 rispetto al giorno precedente), a Novi Ligure 46 (+3), a Casale Monferrato 43 (+7), a Tortona 35 (+5), a Ovada 31 (+2), ad Acqui Terme 28 (+2) e a Valenza 17 (+2).

Allargando invece lo sguardo all'intera regione, guida ovviamente Torino con 2.375 (+105 rispetto alle ventiquattr'ore precedenti), poi Novara con 424 (+6), Cuneo 211 (+20), Alessandria 204 (+23), Asti 197 (+12), Vercelli 116 (+15), Biella 76 (+2) e Verbania 29 (+3).