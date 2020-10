L'assessore Damiani positiva al Covid

TORTONA - In una nota appena arrivata l'amministrazione comunale tortonese comunica la positività al Covid-19 dell'assessore Marzia Damiani, completamente asintomatica. Con lei dalla mattina di oggi, martedì 20 ottobre, quattro dipendenti comunali dei Servizi alla Persona e alla Comunità che avevano partecipato ieri ad una riunione con l’Assessore, sono stati posti, in via prudenziale, in isolamento fiduciario.

“Il mio primo pensiero è rivolto a Marzia – ha dichiarato il sindaco Federico Chiodi – a cui rivolgo gli auguri di pronta guarigione, e alla sua famiglia. Mi conforta sapere che non presenta sintomi e, pur in regime di isolamento, potrà continuare a partecipare alle riunioni di Giunta da remoto. Allo stesso modo spero che, verificate le loro condizioni di salute, i dipendenti possano tornare presto al lavoro in presenza, garantendo la funzionalità di un settore che svolge servizi di grande importanza per la nostra comunità”.

Nel pieno rispetto dei protocolli non è stato invece necessario porre in isolamento la giunta comunale dal momento che gli ultimi contatti diretti con l’Assessore Damiani risalgono a prima del contagio.