Quattro contagi, otto in quarantena

CASTELLAZZO - Quattro positivi al covid 19, in tre nuclei familiari diversi: è il sindaco Gianfranco Ferraris ad aggiornare la popolazione sui nuovi numeri della pandemia in paese.

"Le persone in quarantena sono 8, quelle in isolamento fiduciario 9". Dall'inizio della pandemia i decessi sono stati 26, mentre i castellazzesi sottoposti ai tamponi sono 716, pari al 16,16 per cento degli abitanti.