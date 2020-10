Rinviata la conferenza di Massimo Cacciari in Sinagoga

CASALE - È stata rimandata a data da destinarsi la conferenza di Massimo Cacciari, Giulio Disegni, e Michele Rosboch, prevista per domenica 25 ottobre alla Sinagoga di Casale Monferrato. La tipologia dell'appuntamento non rientrava tra le attività vietate dall'ultimo Dpcm e gli ambienti garantivano la possibilità di svolgerlo nell'osservanza delle norme anti-covid, tuttavia la Comunità Ebraica di Casale, consultatasi con le autorità, ha preferito prudenzialmente sospendere l'evento per evitare qualsiasi forma di assembramento in un periodo così delicato.

È confermato invece un altro evento che riguarda la comunità di Casale: stanno per partire per Padova infatti le lampade del Museo dei Lumi destinate alla mostra “Una luce dirada l’oscurità” in programma dal 29 ottobre 2020 al 18 gennaio 2021. Venti lampade di Chanukkà appartenenti alla collezione della Fondazione Arte Storia e Cultura Ebraica di Casale Monferrato e Piemonte Orientale ONLUS che troveranno una loro temporanea collocazione nei luoghi simbolo della città veneta: Palazzo della Ragione, Palazzo Moroni, Università, Museo Diocesano, Basilica del Santo e nel Museo della Padova Ebraica in via delle Piazze. L’iniziativa è della Comunità Ebraica di Padova che la presenterà in conferenza stampa nella sede del proprio museo il 27 ottobre alle 11.