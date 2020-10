Oddone: "Sarò il sindaco di tutti i valenzani"

VALENZA - È iniziato alle 21 puntali il primo consiglio della nuova amministrazione comunale di Valenza.

In sede di giuramento rituale, il nuovo sindaco Maurizio Oddone ha dichiarato: “Il mio ringraziamento va a tutti i cittadini di Valenza che sono andati a votare. In un momento particolare, quale è quello dell’emergenza Covid, anche le elezioni hanno subìto problemi: distanziamenti, turni per andare a votare, lunghe attese. Quindi è doveroso un grazie a tutti i cittadini, sia quelli che hanno votato per me sia quelli che non l’hanno fatto. Ci tengo a precisare che sarò il sindaco di tutti i valenzani, senza fare distinzioni di culture o tradizioni. Ne usciremo tutti con orgoglio e con la serietà che ci contraddistingue. Dobbiamo essere preoccupati, ma non dobbiamo essere spaventati".