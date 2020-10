Moncalvo: museo aperto nel weekend e mostra “A partire da Orsola Caccia”

MONCALVO - Porte aperte a Moncalvo per il Museo Civico anche nel secondo fine settimana di Fiera Nazionale del Tartufo non senza novità di richiamo. Le sale espositive di via Caccia ospiteranno nel weekend di sabato 24 e domenica 25 ottobre , insieme alla collezione permanente, la mostra dal titolo di “A partire da Orsola Caccia” che vede protagoniste giovani artiste riunite nel collettivo “La Masca” (Anna Bassi, Marta Gianinetti, Letizia Imasumaq Huancahuari Tueros, Giulia Lungo, Monica Rocca e Anastasia Talana).

I visitatori potranno anche ammirare un documento prezioso: sarà infatti esposto l'originale del decreto datato 23 marzo 1705 con cui Ferdinando Carlo Gonzaga, Marchese del Monferrato e Duca di Mantova conferiva il titolo di città a Moncalvo. “Si tratta – spiegano da A.L.E.R.A.MO. Onlus - di un'occasione unica per ammirare una pergamena mai esposta al pubblico. Nella sala sarà apposto un pannello che riassume gli ultimi anni di storia del Marchesato monferrino che tempo fa scrisse per noi dell'Aleramo l'amico Roberto Maestri.” Il Museo è aperto sabato e domenica, dalle 10 alle 18, (o anche in settimana previa prenotazione e per gruppi) e ogni visitatore potrà accedere con il contributo di 5 euro (esclusi i bambini sino ai 10 anni i quali potranno accedere gratuitamente). Per ogni altro aggiornamento è possibile visitare le pagine facebook del Museo Civico e di Aleramo Onlus oppure contattare il numero telefonico 351 9493084.