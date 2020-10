Per la Carta d'Identità a Casale ora è più facile la prenotazione online

CASALE - Nuove e semplificate modalità di prenotazione online per accedere agli sportelli di rilascio della Carta d’Identità Elettronica all’Ufficio Anagrafe del Comune di Casale Monferrato in via Mameli, 10.

«A distanza di cinque mesi dall’avvio della sperimentazione – ha spiegato l’assessore Giovanni Battista Filiberti – abbiamo tirato le somme e deciso di cambiare il metodo di prenotazione. Il portale unico nazionale del Ministero dell’Interno, che avevamo iniziato a utilizzare dal 1° giugno scorso, ha avuto un impatto negativo verso un numero sempre crescente di cittadini, soprattutto nelle fasi di registrazione e di ricezione della ricevuta. Per questo motivo ci siamo adoperati, con le indicazioni che man mano ricevevamo dagli operatori agli sportelli e dai cittadini, per trovare la migliore soluzione. Alla fine, grazie al nostro ufficio Ced, il Centro Elaborazione Dati, partiamo con un nuovo sito, che, ne siamo certi, semplificherà e migliorerà questo importante servizio».

Accedendo alla pagina si troverà, nella sezione Prenotazione appuntamento per Cie, il link diretto al nuovo portale: qui, in modo facile e intuitivo, il cittadino potrà scegliere nel calendario la data e l’orario disponibile che preferisce (tra quelli di colore verde) e, cliccandoci sopra, effettuare la prenotazione indicando semplicemente nome, cognome, codice fiscale, telefono, e-mail e codice di controllo.

Invariata l’opzione di prenotazione telefonica per chi non potesse accedere a internet: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 è a disposizione il numero telefonico 0142 444344. Il numero è dedicato esclusivamente alle prenotazioni della carta d'identità.

«Come avevamo annunciato – ha ricordato il sindaco Federico Riboldi – quella della prenotazione per il rilascio della Carta d’Identità era solo il primo dei servizi che avremmo voluto offrire online. Questi mesi ci sono serviti per recepire eventuali criticità e problematiche e trovare le soluzioni migliori da proporre: ora abbiamo messo a disposizione dei cittadini, ma anche degli stessi uffici, uno strumento immediato e semplice per le prenotazioni. L’obiettivo continua a essere quello di migliorare sempre più l’efficienza e il rapporto tra cittadino e Comune, evitando il più possibile, soprattutto in questo periodo, code e attese. Ed è per questo motivo che già nelle prossime settimane altri uffici potranno iniziare a prevedere, per alcune fasce orarie, la prenotazione online di specifici servizi».

Per accedere al calendario di prenotazione è possibile anche cliccare su Servizi online nella home page del sito istituzionale della Città di Casale Monferrato.