Questa sera il primo consiglio Oddoniano: via Omodeo, dentro Miakieva

VALENZA - Si terrà questa sera alle 21 a Palazzo Pellizzari a Valenza il primo consiglio comunale marchiato Oddone. Il pubblico, per le disposizioni anti-covid, non potrà accedere alla seduta che sarà però trasmessa in diretta su YouTube sul nuovo canale del Comune. Durante la riunione del parlamentino valenzano verranno adempiute le formalità consuete della prima seduta. L'aspetto forse più interessante è legato alle dimissioni di Marcello Omodeo. Lui, il più votato di Fratelli d'Italia, è probabile assuma un ruolo in una municipalizzata (facile sia Amv, come già avvenuto in passato). Il secondo più votato di Fratelli, Luca Merlino, è stato invece nominato assessore: in consiglio siedono quindi Angelo Spinelli (primo degli esclusi), che farà il presidente dell'assemblea e, in virtù delle dimissioni di Omodeo, entra Viktoria Miakieva, seconda degli esclusi.