Chi gioca e chi si ferma: le regole del Governo

ALESSANDRIA - Quando una società fa attività dilettantica e quando attività di base? Soprattutto: chi può allenarsi e giocare e chi, invece, deve stare fermo o svolgere solo esercitazioni individuali? Per ogni Dpcm (confuso) c'è la sua 'Faq', che dovrebbe servire a chiarire i molti dubbi delle associazioni che devono districarsi tra le tante disposizioni spesso scritte da chi ha poca dimestichezza con lo sport. "Siamo tempestati di telefonate - sottolinea Mara Scagni, presidente del comitato territoriale Uisp Alessandria - Asti - di dirigenti, allenatori e anche genitori che non sanno più come comportarsi. Questa 'Faq' può essere una guida, anche se quotidianamente insorgono nuovi problemi"

Il 'caso Terza Categoria'

Nel calcio c'è la situazione della Terza Categoria, unico campionato seniores, in questo momento, fermo perché gestito a livello provinciale, come anche l'attività giovanile, creando, per quest'ultima, situazioni paradossali perché in certi club alcuni giocatori si dividono tra campionati regionali, che proseguono, e provinciali, che sono sospesi. "Attendiamo una comunicazione ufficiale dalla Lega Nazionale Dilettanti, che ha incontrato i ministri della salute e dello sport - così dal comitato regionale - entro il pomeriggio di oggi contiamo di avere una decisione definitiva".

