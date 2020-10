Nel locale musica e balli: sanzione e locale chiuso

NOVI LIGURE - Nei giorni scorsi il personale della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Alessandria, anche con l’ausilio della Polizia Municipale di Novi Ligure, nell’ambito dei controlli volti a rilevare il rispetto della normativa amministrativa, ha constatato che all’interno di un noto locale del centro cittadino di Novi Ligure c'era intrattenimento musicale senza però la specifica autorizzazione amministrativa. Inoltre, in una sala adiacente al bancone si è riscontrata la presenza di alcune persone che ballavano, creando assembramenti tra gli avventori presenti.

Alla luce di quanto accertato, il titolare dell’attività è stato sanzionato sia in quanto sprovvisto di specifica autorizzazione amministrativa così come previsto dall’art. 68 T.U.L.P.S., sia anche per aver violato la vigente normativa anti COVID-19, la quale sancisce espressamente la sospensione dell’attività del ballo (D.P.C.M. 18 ottobre 2020 art. 1 co.6 lett. n).

Il verbale di contestazione relativo alla violazione della normativa COVID-19 è stato trasmesso alla locale Prefettura per l’applicazione della chiusura dell’esercizio per un periodo da 5 a 30 giorni.