Basket e rugby posticipano. E il calcio?

ALESSANDRIA - La prima, in ordine di tempo, è stata la pallavolo, ieri. Oggi è stata la Federazione italiana pallacanestro a spostare in avanti le date d'inizio di A2 e B maschile: dal 7 e 8 novembre si sposta tutto al 21 e 22, mentre per i regionali (C Gold) il nuovo inizio sarà sette giorni dopo, il 29

Nel rugby, per tutti i campionati organizzati dal comitato regionale (C2, Under 18 elite e regionale, Under 16, Under 14, Coppa Italia femminile) la nuova data è il 6 dicembre, che vale anche per le attiivtà amatoriali edi propaganda.

Il calcio?Con la Terza Categoria già fema (come i giovanili provinciali), dall'Eccellenza alla Seconda Categoria sono quasi 110 casi, di cui 12 che interessano formazioni del territorio. La prossima settimana riunoni tra i vertici del calcio piemontese e il governatore Cirio: molti club hanno organici ridotti, anche solo per la paura, e alcune società hanno scritto al presidente Christian Mossino, con una richiesta esplicita, "fermiamoci, per riprendere il prima possibile".