Campionato, tre settimane al via

TORTONA - Si avvicina a grandi passi la prima giornata del Girone Verde del campionato di Serie A2 Old Wild West, in programma domenica 15 novembre. La Bertram Yachts Derthona sarà di scena tra le mura amiche del PalaOltrepò contro la Reale Mutua Torino. Un nuovo derby, nella quarta partita ufficiale della stagione bianconera.

Finora, la preseason della formazione allenata da Ramondino è stata contraddistinta da una crescita costante a livello di automatismi di gioco e di collaborazioni offensive e difensive. I successi contro Lugano, Massagno, Orzinuovi e JB Monferrato (quest’ultimo nella seconda giornata del Girone Verde della Supercoppa Centenario) rappresentano un buon viatico per affrontare l’ultima giornata della prima fase dell’evento inaugurale della stagione 2020/21 e l’inizio del campionato, che – dopo la partita contro Torino – vedrà i Leoni impegnati nella doppia trasferta in terra di Sicilia, prima a Capo d’Orlando e poi a Trapani.

La gara con Biella e il successivo impegno contro l’Urania Milano (in programma sabato 31 ottobre), che avvicineranno i bianconeri al termine della preseason, saranno due test importanti per verificare il percorso di crescita della squadra in vista della regular season del campionato.

Tra gli obiettivi che la squadra si è prefissata di raggiungere in questa prima fase, il più importante è stato ritrovare il piacere di condividere momenti ed emozioni sul campo, dopo sette mesi di stop forzato al gioco a causa del propagarsi della pandemia da Covid-19. Ma anche quello di trovare fin da subito i giusti automatismi per affrontare al meglio una stagione che si presenta ricca di appuntamenti e di impegni ravvicinati, in un calendario che non conoscerà soste e che vedrà imporsi le squadre più profonde e quelle che hanno raggiunto la forma e la chimica migliore nel minore tempo possibile.

Un torneo equilibrato, quello che scatta a metà novembre, e che speriamo possa regalare emozioni, storie e momenti da ricordare. Dando spazio ai protagonisti, i giocatori, tornati in campo in impegni ufficiali sette mesi dopo l’ultima volta.

IL PUNTO SULL’ATTIVITÀ GIOVANILE

L’attività del settore giovanile prosegue in casa Bertram Derthona: in relazione all’ultimo DPCM, datato 18 ottobre 2020, la FIP – Federazione Italiana Pallacanestro – ha emesso una nota in cui si precisa la possibilità di continuare la disputa di allenamenti e partite di tutte le formazioni fino all’Under 13, con allenamenti di natura individuale per tutti i giovanissimi ragazzi del minibasket.

Così, si procede: dopo oltre un mese di lavoro, sotto la guida di Luciano Nunzi, Responsabile tecnico del settore giovanile, i giovani Leoni sono pronti a iniziare i rispettivi campionati cui sono iscritti. Scatterà domani, sabato 24 ottobre 2020 alle ore 17.00, il torneo della squadra Under 16 Eccellenza, che tra le mura amiche del PalaCamagna affronterà Collegno nella prima gara ufficiale dell’annata 2020/21.

Otto mesi dopo l’ultima volta, si riaccendono le luci del palazzetto di Tortona, pronto a ospitare il ritorno al basket giovato dei giovani Leoni: si tratta di un momento emozionante e importante, che si disputerà nel pieno rispetto dei protocolli e delle disposizioni delle Autorità competenti atte a evitare la diffusione del contagio da Covid-19. Pertanto, le porte del PalaCamagna rimarranno chiuse al pubblico, che potrà essere informato sul risultato della squadra attraverso i canali di comunicazione ufficiali (sito e social network) del Club nel consueto e tradizionale approfondimento settimanale sui risultati delle formazioni giovanili.

Relativamente a quanto definito dalla FIP sulla base del DPCM 18 ottobre, la società informa altresì che proseguirà anche l’attività del minibasket, guidato dal Responsabile del settore Andrea Fanaletti, nelle modalità di allenamenti individuali e senza contatto stabilite dalle Autorità competenti.

A partire dal mese di novembre, poi, prenderanno il via tutti gli altri campionati di Eccellenza e regionali cui sono iscritte e prenderanno parte le formazioni della Bertram Yachts Derthona. Il basket giovanile, quello delle gare giocate, è pronto a riprendere il via.

SI CHIUDE LA PRIMA FASE

È la Pallacanestro Biella l’ultimo avversario della Bertram Yachts Derthona nella prima fase – il Girone Verde – della Supercoppa Centenario. Con la Reale Mutua Torino già matematicamente sicura del primo posto nel raggruppamento, e certa del pass per la Final Eight del torneo, l’ultimo derby piemontese metterà di fronte due squadre ancora in corsa per centrare l’accesso alla fase successiva dell’evento.

Dopo la grande regular season disputata nella passata stagione, sotto la guida di Paolo Galbiati (primo posto al termine del girone di andata), la formazione piemontese si è profondamente rinnovata in estate. Perso il capo allenatore – volato in Serie A alla Vanoli Cremona – al suo posto è stato promosso il vice Iacopo Squarcina, alla prima esperienza da head coach in carriera a questo livello.

Come da tradizione, Biella ha allestito un roster giovane destinato a crescere nel corso dell’annata: ai confermati Bertetti, Barbante e Pollone sono stati affiancati Marco Laganà, chiamato a creare per sé e i compagni nel ruolo di playmaker titolare e Jakub Wojciechowski, giocatore di maggiore esperienza all’interno del roster dei lanieri.

Gli stranieri sono Lazar Lugic, scommessa che Marco Atripaldi e la società vogliono vincere, e Deontae Hawkins, ala atletica americana. Tra i giovani in rampa di lancio che indosseranno la canotta della squadra piemontese, grande interesse per Federico Miaschi, classe 2000 considerato uno dei migliori prospetti della sua generazione, e per Luca Vincini, ala del 2003 alla prima esperienza in assoluto a questo livello.

Nella prima uscita di Supercoppa Centenario i rossoblu hanno avuto la meglio sulla JB Monferrato, che si è presentata all’Hype Forum priva di Redivo e Donzelli, indisponibili: l’Edilnol ha mostrato buone trame offensive e difensive, conducendo l’incontro fin dalle prime azioni. Battuta d’arresto per la formazione allenata da Squarcina nell’impegnativa sfida alla Reale Mutua Torino, in cui i torinesi hanno avuto in Jason Clark il punto di riferimento in attacco e hanno conquistato il successo con autorevolezza.

Ora, la sfida alla Bertram, per chiudere il Girone Verde della manifestazione. Un derby, il terzo, in cui non mancheranno le emozioni.