Mombarone: progetto da più di 1 milione di euro per la ristrutturazione

ACQUI TERME - Il centro sportivo di Mombarone potrebbe essere prossimo ad una cospicua opera di restyling. Da tempo la struttura necessita di interventi di riqualificazione e a tale proposito Palazzo Levi ha approvato il progetto «di restauro e risanamento conservativo del blocco servizi piscina e palazzetto del complesso polisportivo di Mombarone» presentato dall'architetto Ivano Marenco per la parte strutturale e dall'ingegner Danilo Branca per quella impiantistica. Il Comune di Acqui invierà la documentazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento per lo Sport – per formalizzare la propria candidatura al fine di ottenere i fondi statali previsti dal bando “Sport e Periferie 2020”.

Il progetto, del valore complessivo di 1 milione e 200mila euro, se sarà giudicato idoneo per l'ottenimento dei fondi, sarà sovvenzionato dallo Stato per un massimo di 700 mila euro, il resto graverà sulle casse del Comune, proprietario del complesso sportivo.

L'opera di riqualificazione è stata concepita per «risolvere svariate criticità riscontrabili nella struttura, per lo più dovute alla sua vetustà e alle carenze manutentive degli ultimi anni, e la necessità di un adeguamento alle nuove normative in materia di impiantistica (anche sportiva), al fine di mantenere la funzionalità di questo importante complesso polisportivo (verrà interamente modificato l’assetto distributivo interno andando a rivedere il sistema dei flussi di percorrenza dall’esterno verso il palazzetto e le piscine -sia quella sportiva che quella ludica estiva- e i relativi collegamenti; verrà adeguato alle norme CONI anche per quanto riguarda la parte degli spogliatoi), e nel contempo creare i presupposti per successive fasi di intervento».