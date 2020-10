Il Giro sta per arrivare in provincia

AGGIORNAMENTO ORE 14.55- Come anticipato, alle 14.30, il via da Abbiategrasso: i corridori stanno affrontando quello che resta della 19a tappa, solo 124,5 chilometri, meno della metà dei 258 annunciati.

Tre in fuga, transitati al traguardo volante a Vigevano, con 21'' sul gruppetto degli inseguitori e 1'40'' sul gruppo della maglia rosa. Il passagggio a Casale previsto tra le 15.45 e le 15.50, a Fubine tra le 16. 15 e le 16.20, a Felizzano tra le 16.25 e alle 16.30, a Masio, e Abazia intorno alle 16.45 prima di entrare in provincia di Asti, verso il traguardo.

CASALE - La Morbegno - Asti diventa Abbiategrasso - Asti. Sempre ammesso che alle 14.30 i corridori decidano di salire im bicicletta. Al momento del via, dalla località in provincia di Sondrio, la protesta: troppo lunga la frazione, passata da 253 a 258 chilometri per la deviazione imposta dal pericolo di crollo del ponte di Candia Lomellina. E condizioni climatiche avverse.

Non tutti erano d'accordo a contestare, ma la maggioranza ha vinto. Dopo interminabili discussioni con la direzione di corsa, tutti sui pullman destinazione Abbiategrasso, dove dovrebbero ripartire per una frazione ridotta di più di 100 chilometri.

Se questo orario (14.30) sarà rispettato, il Giro dovrebbe entrare in provincia di Alessandria intorno alle 16 e transitare a Casale alle 16.15, ma molto dipenderà dall'andatura che gli atleti decideranno di tenere. Quindi una variazione da 45 minuti a un'ora rispetto al passaggio annunciato dalla cronotabella: a Fubine alle 16.30/16.40, a Felizzano 10 minuti dopo e a Masio, e Abazia, dove sono l'unico strappo e il traguardo volante, poco dopo le 17.

Sempre che davvero il gruppo sia compatto nella scelta di ripartire o, invece, non si decida di annullare questa 18a tappa.