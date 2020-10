"Ragazzi, usate le mascherine. Preservate la salute e l'economia"

ALESSANDRIA - L'appello del sindaco Cuttica di Revigliasco sull'emergenza coronavirus: "I numeri parlano chiaro: i contagi continuano, 88 addirittura in un solo giorno, ed è un dato allarmante. Provvedimenti sono stati presi da Governo e Regione, ma mi rivolgo in particolare ai giovani: per cortesia, attenetevi alle norme. Mascherine, distanziamento... perché ne va della salute vostra e dei vostri genitori. E ne va anche dell'economia e della sopravvivenza di quegli esercizi commerciali che voi frequentate alla sera. Serve buonsenso, altrimenti finiremo di nuovo tutti in casa".