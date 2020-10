Il sindaco Morena assicura: "Solo 4 casi, basta false notizie"

ACQUI TERME - «Il presente comunicato per rassicurare i cittadini, confermando che i casi di positività al Covid nel nostro paese erano e rimangono in questo momento 4, cioè i componenti del nucleo familiare già segnalati sabato scorso, appena ne ero venuto a conoscenza - informa il sindaco Mario Morena - Le quattro persone continuano ad essere in isolamento a casa, sono seguite dal loro medico curante, stanno bene e sono quasi del tutto scomparsi i sintomi del contagio».

Purtroppo dicerie e pettegolezzi serpeggianti in paese stavano creando un po' di allarmismo. «Mi riferiscono purtroppo di voci incontrollate, assolutamente false e prive di ogni fondamento, che segnalano altri casi di persone positive. Ho accesso ad una piattaforma messa a disposizione dalla Regione, in cui ogni Sindaco può vedere la situazione del proprio Comune riguardo al Covid; attraverso la piattaforma è possibile seguire il percorso di ogni persona che viene presa in carico dal sistema sanitario regionale, dall’esito di tutti i tamponi effettuati all'eventuale prescrizione dell’isolamento domiciliare, fino al ricovero. E’ stata e sarà sempre mia cura avvertire tempestivamente la popolazione ogni qual volta la situazione cambi o se ne ravvisi la necessità.

E’ giusta e giustificata la preoccupazione che ognuno di noi ha in questi giorni, soprattutto seguendo la situazione nazionale, ma per favore evitiamo gli inutili allarmismi e continuiamo a prestare la massima attenzione, seguendo le norme di comportamento utili a contrastare la diffusione del virus».