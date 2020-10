Le offerte di lavoro dai Centri per l'Impiego

ALESSANDRIA - Ecco le offerte di lavoro del Centro per l'Impiego della provincia di Alessandria.

Azienda leader nel settore delle infrastrutture ricerca: N° 2 aiutanti carroponte N° 1 pompista miscele cementizie N° 2 meccanici nastri trasportatori continui N° 2 meccanici TBM N. 1 Meccanico Cutter TBM N° 1 elettricista Requisiti e competenze: esperienza pregressa o disponibilità ad apprendere le mansioni indicate. Sede di lavoro: Cantiere di inserimento Lotto Novi Ligure e Tortona Orario di lavoro: su turnazioni giornaliere. Proposta di inserimento: CCNL Edile a tempo determinato

Periodo di inserimento: immediato Se interessati inviare il curriculum vitae con riferimento alla posizione per cui ci si candida e la autocertificazione a: reclutamenti@agenziapiemontelavoro.it

Centri per L’impiego di Alessandria, Novi ligure e Tortona ricercano: OPERATORI DI MAGAZZINO PER IL CENTRO DI DISTRIBUZIONE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC) Requisiti: Ottima comprensione della lingua italiana, buon utilizzo del PC, conoscenza intermedia di internet, posta elettronica, disponibilità a lavorare su turni, a ciclo continuo, ed effettuare straordinari se necessario, Patente B. Per raggiungere il posto di lavoro è a disposizione un servizio gratuito di navetta con partenza da Spinetta Marengo (AL) . Proposta di inserimento: contratto in somministrazione - Tempo Determinato (1 mese con possibilità di proroghe). Full-time. È previsto nel percorso selettivo un test on line e in caso di idoneità un percorso formativo di 3 giornate (da seguire su piattaforma on line). Se interessati inviare il curriculum vitae con riferimento alla posizione a: candidature.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it



OFFERTE PRIVATE

Azienda privata ricerca 5 ADDETTI/E IMBALLAGGIO E MOVIMENTAZIONE MERCE Mansioni: confezionamento, imballaggio e movimentazione merce. Requisiti: gradita minima esperienza nella mansione, pat. B e possesso di mezzo proprio. Sede di lavoro: Solero (AL). Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato della durata di 4 mesi, orario di lavoro articolato su due turni (6.00/14.00 - 14.00/22.00). Modalità di candidatura: le persone interessate e in possesso dei requisiti dovranno inviare curriculum aggiornato alla mail candidature.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it indicando nell'oggetto il riferimento dell'offerta 17395

Azienda privata ricerca 1 IMPIEGATO/A COMMERCIALE Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di impiegato/a commerciale addetto/a ai rapporti diretti con la clientela, alla gestione degli ordini nel settore delle carrozzerie industriali. Requisiti: la risorsa ideale è in possesso di diploma di scuola superiore, di buona conoscenza della lingua Inglese, del programma autocad e di patente b automunito. Richiesta ottima capacità di relazionarsi con gli altri e buona capacità organizzativa.Sede di lavoro: Solero (AL). Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full-time. Orario di lavoro: da Lunedì a Venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti richiesti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail: contabilita@re-all.it

Azienda privata ricerca 1 ESTETISTA Mansioni: si ricerca estetista esperta con funzioni di direzione tecnica. Requisiti: qualifica ed esperienza nel settore e in trattamenti Laser, automunita. Sede di lavoro: periferia Alessandria. Tipologia di inserimento: tempo determinato e pieno.Modalità di candidatura: gli utenti interessati all'offerta dovranno mandare il proprio curriculum vitae con foto alla mail: marcellovaraldo@gmail.com

Azienda privata ricerca 1 ONICOTECNICA Mansioni: si ricerca onicotecnica da avviare per nuova sede centro di estetica, esperienza nella ricostruzione unghie e applicazione gel. Requisiti: attestato, preferibilmente automunita. Sede di lavoro: zona periferica di Alessandria. Tipologia di inserimento: tempo determinato e pieno con possibile conferma.

Modalità di candidatura: gli utenti interessati all'offerta dovranno mandare il proprio curriculum vitae con foto alla mail: marcellovaraldo@gmail.com

Azienda privata ricerca 2 MURATORI ESPERTI Mansioni: la persona si occuperà in completa autonomia di lavori di ristrutturazione e nuove costruzioni (muratura, carpenteria, intonacatura), con utilizzo di mezzi e macchinari specifici. Requisiti: è indispensabile esperienza nella mansione e autonomia, patente B, mezzo proprio, graditi attestati specifici nel settore dell'edilizia. Sede di lavoro: Alessandria, con disponibilità a trasferte.Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato con durata da definire in fase di colloquio, possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Modalità di candidatura: le persone interessate e in possesso dei requisiti dovranno inviare il curriculum aggiornato alla mail candidature.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it, indicando nell'oggetto il riferimento dell'offerta 17141.

Azienda privata ricerca 1 STAMPATORE LITOGRAFO Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di stampatore litografo addetto/a alla stampa su carta e cartoncino. Requisiti: la risorsa ideale è in possesso di patente b automunito. Esperienza indispensabile.Sede di lavoro: Alessandria.

Tipologia di inserimento: contratto a tempo indeterminato full-time. Orario di lavoro dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle17.00.

Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti richiesti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail: candidature.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it indicando nell'oggetto il codice dell'offerta 16933

Azienda privata ricerca 6 GEOMETRI DA CANTIERE Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di aiuto sperimentatore per prove in sito su tratti autostradali. Requisiti: la candidatura ideale è in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico per geometri, in possesso di patente b ed automunito. Macchinari da utilizzare carotatrici, pacometro, georadar, sclerometro, soniche. Esperienza non necessaria. Sede di lavoro: Tratti autostradali A7-A26 Alessandria - Tortona. Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full-time della durata di 5 mesi con orario dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00 Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail: remomarotta@gaiaemprise.it

Azienda privata ricerca 5 AUTISTA ADDETTO/A ALLA MOVIMENTAZIONE TERRE DA SCAVO E MATERIALE VARIO Mansioni: la risorsa svolgerà la mansione di addetto/a alla movimentazione terre da scavo e materiale vario. Requisiti: la candidatura ideale è in possesso di patenti b,c,d, di attestati di formazione ai sensi art. 37 e 73 D.LGS 81/08, CQC e scheda tachigrafica. Richiesta consolidata esperienza pregressa(almeno quinquennale ) in cantieri di grandi opere . Il candidato non deve soffrire di allergie alle polveri, di patologie di tipo muscolo scheletriche. Sede di lavoro: cantiere terzo valico lotto Pozzolo – Tortona Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full time della durata di 6 mesi prorogabile. Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail: reclutamenti@agenziapiemontelavoro.it