Senza patente, guida un’auto sotto sequestro e va a sbattere

SERRAVALLE SCRIVIA - Senza patente, alla guida di un veicolo che era sotto sequestro, è andato a sbattere contro un‘auto in sosta. L’uomo, D.M.P., 37enne residente a Serravalle Scrivia, dove si è verificato l’incidente, guidava una Lancia Y in stato di ebbrezza.

La serie di infrazioni al Codice della strada è stata accertata dagli agenti della Polizia municipale nella centralissima via Berthoud, dove l'uomo ha perso il controllo del veicolo che guidava ed è andato a urtare una Fiat Panda ferma in sosta davanti al palazzo municipale.

Giunti sul posto, gli agenti hanno accertato che il conducente si reggeva in piedi a fatica perché in evidente stato di ebbrezza e che il veicolo condotto risultava sprovvisto di assicurazione da circa due anni. Lo stesso mezzo, inoltre, era già sottoposto a sequestro per lo stesso motivo, mentre il guidatore era sprovvisto della patente perché mai conseguita.

L’auto veniva pertanto sequestrata, mentre D.M.P. è stato denunciato a piede libero per la guida in stato di ebbrezza, nonché per la violazione ai doveri di custodia di un bene sequestrato, e sanzionato per tutte le altre violazioni al Codice della strada.

Alla malcapitata proprietaria dell’auto parcheggiata regolarmente in via Berthoud e danneggiata, non resterà altro che richiedere il risarcimento del danno al Fondo di garanzia delle vittime della strada, istituto appositamente previsto per questi casi.