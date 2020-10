Alessandria - Pontedera, ancora al Moccagatta (2-0)

ALESSANDRIA - Cambia molto Gregucci, per la seconda partita consecutiva al Moccagatta, con il Pontedera. Anzitutto il modulo, un 3-5-2, con Arrighini e Corazza dall'inizio ed Eusepi in panchina. In difesa torna Scognamillo dall'inizio, a destra, Blondett a sinistra, e Cosenza è a disposizione, ma panchinato. Centrocampo folto, con la conferma di Gazzi e il ritorno di Casarini e Castellano dall'inizio. A destra si rivede Parodi. Il Pontedera ritrova il suo capitano, Caponi, ma perde i due uomini positivi, fra cui Magrassi in attacco.

Alessandria - Pontedera 2-0



Marcatori: pt 36' Corazza; st 5'Arrighini



Secondo tempo

42' Castellano per Eusepi, un metro dentro l'area. Sarri in due tempi



35' Punizione di Casarini dalla trequarti, rovesciata di Scognamillo, di poco sul fondo

31' Punizione dal limite per un tocco di mano, Caponi calcia alle stelle

30' Doppia sostituzione per i Grigi: Suljic per un monumentale Gazzi, Eusepi per Arrighini

28' incrocia Faella, di un nulla sul fondo

27' azione travolgente dei Grigi: Corazza tiene bene un lancio della retrovie, tocco a Parodi, sul tiro la difesa spazza via

24' Diagonale di Casarini, su palla recuperata da Arrighini, taglia l'area e esce sul fondo di poco

23' Primo cambio per l'Alessandria, dentro Rubin per Celia

21' Brivido sull'azione in velocità del Pontedera, la conclusione di Perretta si stampa sulla traversa

13' Doppio dribbling e cross di Parodi da destra, la difesa mura il tentativo di conclusione di Corazza

5' GOOL Arrighini raccoglie il colpo di testa di Castellano, la prima conclusione è respinta da Sarri, sulla seconda il numero 11 mette tutta la forza e infila il numero 1 toscano

3' Avvio arrembante del Pontedera, Crisanto ci mette i pugni sul secondo angolo consecutivo

1' Retropassaggio azzardato di Parodi regala un angolo al Pontedera

Primo Tempo

Finalmente Alessandria aggressiva: in avanti duettano bene Arrighini e Corazza, in mezzo Gazzi detta i tempi e imposta a testa alta. Parte da lui l'azione del vantaggio, terzo centro di Corazza. La troppa voglia toglie un po' di lucidità, ma la pressione finalmente si nota e il gioco si sviluppa di più sulle fasce. Nel finale una ripartenza veloce meriterebbe di essere sfruttata meglio per consolidare il punteggio.

45' Un minuto di recupero

43' Super Crisanto alza sulla traversa la conclusione dai 25 metri di Stanzani

36' GOOOL Grigi in vantaggio: grande azione di Gazzi, che apre per Celia a sinistra, finalmente un tiro cross, che Corazza ribadisce in rete

35' Alessandria vicina al gol: Arrighini per Castellano, missile dai 20 metri, Sarri con i pugni

30' Ammonito Caponi per l'ennesimo intervento duro su Prestia

25' Casarini dalla bandierina di destra, colpo di testa di Prestia sul fondo di un metro (forse con una deviaizone)

11' Triangolazione stretta tra Arrighini e Casarini, conclusione neutralizzata in presa bassa

5' Perde palla Prestia all'altezza del centrocampo, Caponi vede Crisanto fuori dai pali e cerca di sorprenderlo, abbondantemente a lato

2' Parodi conquista un gran pallone a destra, sul primo palo per il colpo di testa di Corazza

1'Avvio aggressivo dell'Alessandria: dopo 42 secondi Corazza impegna Sarri in un intervento a terra

Le formazioni

Alessandria (3-5-2): Crisanto; Scognamillo, Prestia, Blondett; Parodi (36'st Mora), Casarini, Gazzi (30'st Suljic), Castellano, Celia (23'st Rubin); Corazza (36'st Chiarello), Arrighini (30'st Eusepi). A disp.: Crosta, Cosenza, Di Quinzio, Stijepovic, Bellodi, Baschiazzorre. All.: Gregucci

Pontedera (3-5-2): Sarri; Risaliti (37'st Matteucci), Benassai,Piana; Perretta, Stanzani (14'st Barba), Caponi, Benedetti (14' Benericetti), Vaccaro (14'st Milani); Tomassini, Paella. A dip.: Angeletti, Bardini, Pretato, Nicolii. All.: Maraia

Arbitro: Bordin di Bassano del Grappa

Assistenti: Festa di Avellino e Galimberti di Seregno, quarto uomo Di Graci di Como

Note: Serata fredda, terreno in discrete condizioni. Spettatori: 400circa di cui 296 paganti.Ammoniti: Caponi, Casarini per gioco falloso Angoli: 6-6. Recupero: pt 1'