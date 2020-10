Ad Acqui salgono a 58 i positivi, nuovi casi anche in altri comuni

ACQUI TERME - Nel weekend appena trascorso lieve impennata del numero dei positivi al Covid 19 nell'Acquese. Ad Acqui Terme dai 44 di venerdì 23, in base all'aggiornamento fornito dall'Unità di crisi regionale alle 18.30 di ieri (dati riportati sulla mappa del Piemonte), domenica 25, i contagiati sono passati a 58.

Se pur nell'ordine di poche unità, salgono i positivi anche a Cassine (11), rispetto a venerdì tre in più alla serata di domenica. Il Comune di Cartosio, invece, ha comunicato che i casi in paese sono diventati 8, ma circoscritti a soli due nuclei familiari i cui componenti si trovano al momento in stato di degenza domiciliare. A Bistagno si registrano due nuove positività, (5 in tutto), 2 nuovi casi a Melazzo e a Montechiaro. Per la prima volta si registra un caso anche nel comune di Alice Bel Colle.

Rispetto a venerdì 23, invece, resta stabile la situazione negli altri comuni dell'Acquese. Continuano a rimanere “covid free” i paesi a ridosso del confine ligure verso il versante savonese.