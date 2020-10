Fiera di Moncalvo: "Zappino d'argento" all'acquese Giancarlo Caratti

MONCALVO - Con un tartufo da 665 grammi, Giancarlo Caratti, “trifulau” acquese, si è aggiudicato il prestigioso “Zappino d'argento” che, insieme al “Tartufo d'oro”, ogni anno la “Fiera nazionale del tartufo” organizzata dal comune di Moncalvo assegna a coloro che presentano in gara gli esemplari migliori dei funghi a forma di tubero.

Giunta alla 66^ edizione, la Fiera di Moncalvo ha avuto luogo in forma ridotta per rispettare le norme anti Covid. Il tartufo di Giancarlo Caratti, al momento, non ha ancora trovato un compratore.